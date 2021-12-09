Üye Girişi
ZONGULDAK - Kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor - Son Dakika

ZONGULDAK - Kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor

09.12.2021 12:31

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kaymakamlık tarafından kıyılarda imara aykırı yapıların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kaymakamlık tarafından kıyılarda imara aykırı yapıların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ereğli Belediyesi ekipleri, Ereğli- Alaplı kara yolundaki sahil bandında metruk ve kaçak yapıları kaldırmak için iş makineleriyle bölgeye geldi.

Ekipler, önlemlerin alınmasının ardından yıkım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, gazetecilere, Kaymakamlığın talimatı doğrultusunda Ereğli-Alaplı kara yolunun kıyı kesiminde imara aykırı yapıların tespit edilmesinin ardından 1 hafta önce tebligat yapıldığını söyledi.

Aydın, bazı vatandaşların kaçak yapılarını kendilerince kaldırdığını kaydetti.

Ekipler, yıkım sırasında gördükleri iki kedi yavrusunu taşıma kafesine koyarak Ereğli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine götürdü.

ZONGULDAK - Kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor
ZONGULDAK - Kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor
ZONGULDAK - Kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor
ZONGULDAK - Kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor
ZONGULDAK - Kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor
ZONGULDAK - Kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor
ZONGULDAK - Kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor
ZONGULDAK - Kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor
ZONGULDAK - Kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor

Ereğli Belediyesi, Kaymakamlık, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Sergen Yalçın'ın yerini alması beklenen Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 13:53 Son Dakika: Sergen Yalçın'ın yerini alması beklenen Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım
Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı 12:16 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı 11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı 09:54 Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu 22:04 Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
13:55 Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor
13:40 Antalya'da indirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi
13:34 Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!
13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?
13:10 Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz
13:05 Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var
13:01 Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son konuşma
12:57 İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı
12:55 Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza uygulandı
12:26 Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı
Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor         
13:56
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur         
11:59
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti         
09:10
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Fatih Terim'den Fenerbahçe maçının hakemine olay sözler Fatih Terim'den Fenerbahçe maçının hakemine olay sözler         
21:12
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 14:03:11. #1.11#
SON DAKİKA: ZONGULDAK - Kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement