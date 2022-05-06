Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı

06.05.2022 10:54
Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı

Zonguldak'ta, 2 kız çocuğunu fuhşa sürüklediği ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 12 şüphelinin tutuklandığı olayda, adli kontrolle serbest bırakılan 2 kişi daha demir parmaklıkların ardına yollandı.

Zonguldak'ta 2 kız çocuğunu fuhşa sürüklediği ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2'si kadın 12 şüphelinin tutuklu olduğu olayda, adli kontrolle serbest bırakılan 2 kişi daha tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen 2 kadın ile çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği belirlenen 16 kişiyi gözaltına aldı.

12 ŞÜPHELİNİN 6'SI ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Geçen hafta adliyeye sevk edilen 2 kadın ile birlikte 12 şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine 6 kişiden 4'ü, yeniden ifadeye çağrıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 2 kişi daha, "çocuğun cinsel istismarı ve fuhşa teşviki" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, tutuklu sayısı 14'e yükseldi.
Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı
Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı
Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı
Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı
Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı - Son Dakika


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