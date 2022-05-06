Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı - Son Dakika

Zonguldak'ta 2 kız çocuğunu fuhşa sürüklediği ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2'si kadın 12 şüphelinin tutuklu olduğu olayda, adli kontrolle serbest bırakılan 2 kişi daha tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen 2 kadın ile çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği belirlenen 16 kişiyi gözaltına aldı.

12 ŞÜPHELİNİN 6'SI ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI