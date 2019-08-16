Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta kız isteme kavgasında kan döküldü
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Zonguldak'ta kız isteme kavgasında kan döküldü

43 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kız isteme nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta kız isteme kavgasında kan döküldü, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kız isteme nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Olay, Devrek ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İ.G. ve ailesi bir süre önce tanıştığı S.C.'yi ailesinden istemek üzerine evlerine gitti. Ancak kız isteme sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönmesi üzerine iki aileden 10 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma ve Devrek Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - ZONGULDAK
Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:02 Kaynak: İHA
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