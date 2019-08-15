Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta kız isteme sırasında kavga çıktı
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Zonguldak'ta kız isteme sırasında kavga çıktı

52 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kız isteme sırasında aileler arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta kız isteme sırasında kavga çıktı, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kız isteme sırasında aileler arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesi Çorak köyünde ikamet eden İ.G, ailesiyle kız istemek için Bakırcılar köyüne gitti.
S.C'yi istedikleri sırada iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki aileden 10 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Devrek ve Çaycuma devlet hastanelerine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Çaydeğirmeni, Zonguldak, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:43 Kaynak: AA
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