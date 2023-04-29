Tanışmak istediği kızı evine kadar takip etti, babasıyla karşılaşan genç tartışıp ayağından silahla vurdu - Son Dakika
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Tanışmak istediği kızı evine kadar takip etti, babasıyla karşılaşan genç tartışıp ayağından silahla vurdu

29.04.2023 17:01

Zonguldak'ta görüşmek için uzun süredir rahatsız etiği kızın babasıyla tartışan R.G., tartışma büyüyünce silahına sarıldı. Talihsiz adamı silahla ayağından vurarak yaralanan şahıs, kısa süre sonra yakalandı.

Dün sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana gelen olayda; uzun zamandır ismi öğrenilemeyen bir kızı görüşmek istediği gerekçesiyle rahatsız eden R.G isimli şahıs kızı evine kadar takip etti. Ardından kızın babası M.G. ile karşılaşan R.G. tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada R.G., M.G'yi silahla ayağından vurarak yaraladı.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olay sonrası firar eden R.G. ekiplerin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Hastaneye kaldırılan M.G. tedavi altına alındı. Gözaltına alınan R.G. suç aleti ile birlikte Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Görüşmek istediği kızı evine kadar takip edip babasını vurdu
Kaynak: İHA
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Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tanışmak istediği kızı evine kadar takip etti, babasıyla karşılaşan genç tartışıp ayağından silahla vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanışmak istediği kızı evine kadar takip etti, babasıyla karşılaşan genç tartışıp ayağından silahla vurdu - Son Dakika
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