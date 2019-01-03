Zonguldak'ta Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası
2 saat önce
Türk Kızılay'ı Zonguldak Şubesi ile KESK Zonguldak Şubeler Platformu iş birliğinde kök hücre ve kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Türk Kızılay
'ı Zonguldak
Şubesi ile KESK Zonguldak Şubeler Platformu iş birliğinde kök hücre ve kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Türk Kızılay'ı Zonguldak Şubesi Başkan Vekili Murat Uzun
, Zonguldak Valiliği
önündeki etkinlikte yaptığı konuşmada, kan ve kök hücre bağışının önemli olduğunu söyledi.
TÜRKÖK Projesi faaliyetleri kapsamında, kemik iliği bekleyen hastaların beklentilerine cevap verebilecek çalışmanın birini Zonguldak'ta gerçekleştirdiklerini ifade eden Uzun, "Bir eşleşme olursa bağışta bulunan vatandaşla diyaloğa geçiliyor ve vücudumuzda taşıdığımız bir hücreyi bağışlayarak bir insan hayatını kurtarma şansı gerçeklemiş oluyor. Bu kapsamda donör olmayı kabul etmiş bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.
KESK Zonguldak Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hayri Anıl Çetin
de sağlığı yerinde olan ve kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:26 Kaynak: AA
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