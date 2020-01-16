Zonguldak'ta, komando destekli kaçak maden ocağı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta, komando destekli kaçak maden ocağı operasyonu - Son Dakika

Zonguldak'ta, komando destekli kaçak maden ocağı operasyonu

7 saat önce

ZONGULDAK'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 8 kaçak kömür ocağı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla imha edildi.

Zonguldak'ta, komando destekli kaçak maden ocağı operasyonu, System.String[]

ZONGULDAK'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 8 kaçak kömür ocağı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelindeki ormanlık arazilerde kaçak kömür ocaklarına yönelik çalışma yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu görevlileriyle birlikte yapılan komandoların destek verdiği denetimde, 8 kaçak kömür ocağı tespit edildi. Ekipler tutulan tutanakların ardından kömür ocaklarını dinamitle patlatarak kullanılamaz hale getirdi.

Jandarma ekipleri ocak sahibi olduğu tespit edilen kişiler hakkında işlem yaptı. Jandarmanın kaçak ocaklara yönelik operasyonlarının süreceği öğrenildi.


Jandarma, Komando, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
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