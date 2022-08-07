Zonguldak'ta komşusunu bıçakla öldürüp eşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta komşusunu bıçakla öldürüp eşini yaralayan zanlı tutuklandı

07.08.2022 23:22
Zonguldak'ta komşusunu bıçakla öldürüp eşini yaralayan zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta komşusunu bıçakla öldürüp eşini yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ta komşusunu bıçakla öldürüp eşini yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Devrek ilçesi Rüştü Onur Caddesi'nde Mert Serkan L. (24) ile komşuları Hacer A. (55) ve eşi Aydın A. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Serkan L, bıçakla Hacer ve Aydın A'yı yaraladı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hacer A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, tedavi altına alınan Aydın A'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.

Zanlının yakalanması esnasında baltayla polise mukavemette bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mert Serkan, Zonguldak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta komşusunu bıçakla öldürüp eşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta komşusunu bıçakla öldürüp eşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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