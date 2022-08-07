Devrek ilçesi Rüştü Onur Caddesi'nde Mert Serkan L. (24) ile komşuları Hacer A. (55) ve eşi Aydın A. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta komşusunu bıçakla öldürüp eşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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