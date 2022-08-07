Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Hacer A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Aydın A'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Devrek ilçesi Rüştü Onur Caddesi'nde Mert Serkan L. (24) ile komşuları Hacer A. (55) ile Aydın A. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Mert Serkan, Zonguldak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta komşusunun bıçakladığı kadın öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.