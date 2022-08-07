Zonguldak'ta komşusunun bıçakladığı kadın öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta komşusunun bıçakladığı kadın öldü, eşi yaralandı

07.08.2022 14:42
Zonguldak'ta komşusunun bıçakladığı kadın öldü, eşi yaralandı

Zonguldak'ta komşusunun bıçakla yaraladığı kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta komşusunun bıçakla yaraladığı kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.

Devrek ilçesi Rüştü Onur Caddesi'nde Mert Serkan L. (24) ile komşuları Hacer A. (55) ile Aydın A. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Serkan L, bıçakla Hacer ve Aydın A'yı yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Hacer A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Aydın A'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.

Zanlının yakalanma esnasında baltayla polise mukavemette bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mert Serkan, Zonguldak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta komşusunun bıçakladığı kadın öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta komşusunun bıçakladığı kadın öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
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