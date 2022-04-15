Zonguldak'ta "kömür deneyim ocağı" ile yeraltını görme imkanı - Son Dakika

Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi olan Türkiye'nin ilk ve tek "Maden Müzesi"nde açılışı yapılan "kömür deneyim ocağı" ile ziyaretçiler gerçek bir maden ocağını gezme deneyimi yaşıyor.

Turizm Haftası kapsamında kömür deneyim ocağının açılışında konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, çok inandıkları bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kent turizminin bugüne kadarki etkinliğini ikiye katlayacak bir proje olduğuna dikkati çeken Tutulmaz, "Bu projeyi iyi bir şekilde sürdürebilirsek, işletebilirsek kent turizm adına önemli bir proje. Turizm, ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından biri. Bugüne kadar kent açısından turizm gelirinden yeteri kadar faydalanamadığımız ortada. Ama potansiyelimiz var, bu potansiyeli ayağa kaldırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Tutulmaz, endüstri mirasının alternatifi olmadığını anlatarak, "Maden Müzesi ve Maden Müzesi ile bağlantı deneyim ocağı çok az yerde olan bir özellik. Turizmi ekonomik değer olarak görerek öne çıkarmamız gerekiyor. Kültürel mirasımız bu yönüyle önemli." ifadelerini kullandı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun da kentte hem kültür hem de turizm anlamında sıkı iş birliği döneminde olacaklarını dile getirerek, " Zonguldak'ın diğer alanlarında yürütmüş olduğumuz arkeolojik kazı çalışmaları ve müzecilik faaliyetleriyle önümüzdeki günlerde emeğin ve alın terinin şehri, kültür ve turizmde de adından çok söz ettiren bir kent haline gelecek." dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ise madenciliğin, kentin kültürünü ve yaşam biçimini etkilediğini anlattı.

Etkinlikte halk oyunu gösterisinin ardından Türkiye'de "ilk" olma özelliği taşıyan Madenci Korosu konser verdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, kömür deneyim ocağını gezdi.