ZONGULDAK - Kömür işçileri Trabzonspor'un şampiyonluğunu maden ocağında kutladı (1) - Son Dakika
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ZONGULDAK - Kömür işçileri Trabzonspor'un şampiyonluğunu maden ocağında kutladı (1)

22.05.2022 11:50

Zonguldak'ta yerin metrelerce altında Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan maden işçilerinin çektiği video sosyal medyada ilgi gördü.

Zonguldak'ta yerin metrelerce altında Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan maden işçilerinin çektiği video sosyal medyada ilgi gördü.

Kentte özel bir maden ocağında çalışan 15 maden işçisi, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerin şampiyonluğunu yerin 120 metre altında kutladı.

Maden ocağında çalıştıkları sırada bir madencinin "Bize her yer Trabzon" demesinin ardından başka bir madencinin "Size her yer Trabzon ama yerin altında kutlamadınız." sözleri üzerine 15 maden işçisi şampiyonluğu Demet Akalın'ın "Kulüp" şarkısı eşliğinde dans ederek kutladı.

17 yıldır madencilik yapan evli ve 4 çocuk babası 38 yaşındaki Tolga Kuku, AA muhabirine, Trabzonspor sevdalısı olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır Trabzonspor'un şampiyonluğunu hasretle beklediklerini anlatan Kuku, "Eski efsane Trabzonspor'un şaşalı dönemini babalarımızdan, dedelerimizden duyuyorduk, imrenerek dinliyorduk. Mesela babam bana Şenol Güneş'ten çok bahsederdi. Allah da bize Uğurcan'ı görmeyi nasip etti. Maddi olarak sıkıntılar çeksek de bir ay içerisinde şampiyonluğumuzu doya doya kutlayabilmek için 3 kere Trabzon'a gittik." dedi.

Kuku, Trabzonspor'un şampiyonluğundan çok kutlamaların daha çok gündeme geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Madende arkadaşlarla muhabbet ederken dayımın oğlu, 'Bize her yer Trabzon.' dedi. O sırada Fenerbahçeli bir arkadaşımız, 'Size her yer Trabzon ama yerin altında kutlamadınız.' dedi. Bir fikir oluştu bizde de. Biz de Trabzonspor'a gönül vermiş ve kendini Trabzonsporlu hissetmiş madenci emektar arkadaşlarla yerin altında Aslan Kar'ın başlattığı akıma ayak uydurduk. Çok mutlu olduk. Videonun ses getireceğini tahmin edememiştik. Biz kendi aramızda, 'Bir kutlama yapalım.' demiştik ama iyi oldu. İşin içinde Trabzonspor'umuz varsa kutlaması da iyi oldu tabii."

Kutlamanın önceden planlanan bir şey olmadığını dile getiren Kuku, "Kutlamalar havada, denizde, karada yapıldı. Bir tek yerin altı kalmıştı. Rabb'im onu da bize nasip etti. Bir tane olumsuz yorum görmedim. Hatta Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve diğer Anadolu'nun güzide takımlarının taraftarları da bizlere olumlu tepkiler verdiler. Kutlamamızı ilginç bulan da hoşuna giden de gurur duyan da oldu. 'Bize her yer Trabzon.' derken bunun ispatı gibi oldu. Demet Akalın'ın hit olan şarkısıyla Trabzon ile anılan müzikle coşmuş olduk." diye konuştu.

ZONGULDAK - Kömür işçileri Trabzonspor'un şampiyonluğunu maden ocağında kutladı (1)
ZONGULDAK - Kömür işçileri Trabzonspor'un şampiyonluğunu maden ocağında kutladı (1)
ZONGULDAK - Kömür işçileri Trabzonspor'un şampiyonluğunu maden ocağında kutladı (1)
ZONGULDAK - Kömür işçileri Trabzonspor'un şampiyonluğunu maden ocağında kutladı (1)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ZONGULDAK - Kömür işçileri Trabzonspor'un şampiyonluğunu maden ocağında kutladı (1) - Son Dakika
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