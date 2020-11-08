Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 191. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 191. yıl dönümü kutlandı

08.11.2020 13:39
Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 191. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kömürün bulunuşunun 191. yılı kapsamında, "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" kutlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kömürün bulunuşunun 191. yılı kapsamında, "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" kutlandı.

Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta çelenk konuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, yaptığı konuşmada, 1829 yılında Uzun Mehmet'in kömürü bulmasıyla dikkatleri üzerine çeken Zonguldak'ta 1848'de resmi üretimin başladığını, demir çelik fabrikaları ve enerji santrallerinin kurulmasıyla da kentin "emeğin başkenti" ismini aldığını söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) kuruluş kapasitesinin yılda 5 milyon ton satılabilir taş kömürü üretmek olduğunu vurgulayan Mutlu, "En kısa zamanda bu hedefe ulaşmanın planlamasını yapmak, işçi açıklarımızı gidermek zorundayız. Bugün yaşadığımız ekonomik krizi en kısa zamanda aşmanın yolunun, üretmekten ve kendi doğal kaynaklarımızı değerlendirmekten geçtiğini artık herkes görüyor. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ülkemizin sanayisinin ve ekonomisinin gelişimi için uygulanan yerli ve milli üretim politikalarının sıkça konuşulduğu günümüzde, Zonguldak'a ve TTK'ye de yatırımların yapılması ve işçi açıklarının bir an önce giderilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Mutlu, TBMM'ye sunulan, çalışanları ilgilendiren maddelerin de olduğu torba yasaya değinerek, Türk-İş öncülüğünde bu düzenlemeye karşı mücadelelerinin devam ettiğini kaydetti.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın konuşmalarının ardından, okullar arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Uzun Mehmet'in kömürü buluşunun öyküsü

Kömürün bulunuşuyla ilgili öykü, 1820-1829 yıllarında geçiyor. Hikaye şöyle anlatılıyor:

"Uzun Mehmet, Ereğli'ye bağlı Kestaneci köyündendir. 1820'li yıllarda Ereğli'nin belli başlı ailelerinden Karamahmutzadeler sülalesinden olduğu bilinir. Askerliğini bahriye eri olarak yapan Uzun Mehmet'e, terhis olurken subayları tarafından kömür numunesi gösterilmiş ve memleketine dönünce siyah taşlardan araması istenmiştir.

Uzun Mehmet, bir gün Neyren köyü civarındaki değirmene gider. Hasat sonu olduğu için değirmen tamamen doludur. Dere kenarında dolaştığı sırada siyah taşlar bulur. Bir anda askerde kendisine gösterilen siyah taş (yanan taş) aklına gelir. Bunlardan biraz toplayarak değirmende yanan ocağa atar. Taşların yandığını görünce çok sevinir. Ertesi gün aynı yere gizlice giderek daha geniş arama yapar. Bazı yerleri kazan Uzun Mehmet, çuvala koyduğu kömür numunelerini İstanbul'a götürür.

Padişah 2. Mahmut, kömürün bulunuşuna sevinerek, Uzun Mehmet'i 50 altınla ödüllendirir. Böylece kömürün bulunuşu, 8 Kasım 1829 olarak tarihe geçer.

Dönemin Ereğli Ayanı Hacı İsmail Ağa, Uzun Mehmet'in kömürü bulmasını hazmedemez. İstanbul'a fen heyetine gitmek için yola çıkan Uzun Mehmet'i, Leblebici Hanı'nda öldürtür."

Zonguldak, Kasım, Kömür, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 191. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı Aliyev "Babamın vasiyetini yerine getirdim" diyerek Şuşa zaferini ilan etti! Azeriler kutlama için sokaklara döküldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Korona uyarısı yapan kostümlü sanatçının aldığı cevap "Pes" dedirtti: Gözümle görmediğime inanmam Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı
ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak         
13:43
Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından iki takımın oyuncuları gerginlik yaşadı Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından iki takımın oyuncuları gerginlik yaşadı         
13:13
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi         
12:59
Türkiye beşik gibi! Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Türkiye beşik gibi! Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
12:39
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı         
11:49
Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı         
11:10
Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı         
09:54
Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar         
06:43
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 13:54:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 191. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei