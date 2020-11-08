Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 191. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kömürün bulunuşunun 191. yılı kapsamında, "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" kutlandı.

Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta çelenk konuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, yaptığı konuşmada, 1829 yılında Uzun Mehmet'in kömürü bulmasıyla dikkatleri üzerine çeken Zonguldak'ta 1848'de resmi üretimin başladığını, demir çelik fabrikaları ve enerji santrallerinin kurulmasıyla da kentin "emeğin başkenti" ismini aldığını söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) kuruluş kapasitesinin yılda 5 milyon ton satılabilir taş kömürü üretmek olduğunu vurgulayan Mutlu, "En kısa zamanda bu hedefe ulaşmanın planlamasını yapmak, işçi açıklarımızı gidermek zorundayız. Bugün yaşadığımız ekonomik krizi en kısa zamanda aşmanın yolunun, üretmekten ve kendi doğal kaynaklarımızı değerlendirmekten geçtiğini artık herkes görüyor. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ülkemizin sanayisinin ve ekonomisinin gelişimi için uygulanan yerli ve milli üretim politikalarının sıkça konuşulduğu günümüzde, Zonguldak'a ve TTK'ye de yatırımların yapılması ve işçi açıklarının bir an önce giderilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Mutlu, TBMM'ye sunulan, çalışanları ilgilendiren maddelerin de olduğu torba yasaya değinerek, Türk-İş öncülüğünde bu düzenlemeye karşı mücadelelerinin devam ettiğini kaydetti.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın konuşmalarının ardından, okullar arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Uzun Mehmet'in kömürü buluşunun öyküsü

Kömürün bulunuşuyla ilgili öykü, 1820-1829 yıllarında geçiyor. Hikaye şöyle anlatılıyor:

"Uzun Mehmet, Ereğli'ye bağlı Kestaneci köyündendir. 1820'li yıllarda Ereğli'nin belli başlı ailelerinden Karamahmutzadeler sülalesinden olduğu bilinir. Askerliğini bahriye eri olarak yapan Uzun Mehmet'e, terhis olurken subayları tarafından kömür numunesi gösterilmiş ve memleketine dönünce siyah taşlardan araması istenmiştir.

Uzun Mehmet, bir gün Neyren köyü civarındaki değirmene gider. Hasat sonu olduğu için değirmen tamamen doludur. Dere kenarında dolaştığı sırada siyah taşlar bulur. Bir anda askerde kendisine gösterilen siyah taş (yanan taş) aklına gelir. Bunlardan biraz toplayarak değirmende yanan ocağa atar. Taşların yandığını görünce çok sevinir. Ertesi gün aynı yere gizlice giderek daha geniş arama yapar. Bazı yerleri kazan Uzun Mehmet, çuvala koyduğu kömür numunelerini İstanbul'a götürür.

Padişah 2. Mahmut, kömürün bulunuşuna sevinerek, Uzun Mehmet'i 50 altınla ödüllendirir. Böylece kömürün bulunuşu, 8 Kasım 1829 olarak tarihe geçer.

Dönemin Ereğli Ayanı Hacı İsmail Ağa, Uzun Mehmet'in kömürü bulmasını hazmedemez. İstanbul'a fen heyetine gitmek için yola çıkan Uzun Mehmet'i, Leblebici Hanı'nda öldürtür."