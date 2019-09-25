Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta koordinasyon ve planlama toplantısı
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Zonguldak'ta koordinasyon ve planlama toplantısı

1 saat önce

Zonguldak'ta koordinasyon ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta koordinasyon ve planlama toplantısı, System.String[]

Zonguldak'ta koordinasyon ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanan KODLAZON ve DynEd projelerinin uygulama sürecindeki çalışmalarının değerlendirilmesi yapıldı.

Yeni dönemde planlanan çalışmalar, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında kent genelinde tüm anaokulları ve ilkokulları kapsayan AKILZON (Akıl ve Zeka Oyunları) projesinin uygulama adımları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Vali Erdoğan Bektaş'ın başkanlığında Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Kapıcı, 7 ilçe kaymakamı ve ilçe milli eğitim müdürünün yanı sıra her üç projenin il ve ilçe koordinatörleri katıldı.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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