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Zonguldak'ta köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Zonguldak'ta köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında

07.12.2021 13:51
Zonguldak'ta köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evlerinin önünden köpekleri çalınan çift şikayetçi oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evlerinin önünden köpekleri çalınan çift şikayetçi oldu.

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde oturan Metin ve Meltem Akman çiftinin 5 yaşındaki "Madam" isimli Alman çoban köpeği evlerinin önünden kayboldu.

Köpeklerini bulamayınca güvenlik kameralarını kontrol eden çift, 2 kişinin akşam saatlerinde kulübeye gelerek köpeği götürdüklerini tespit etti.

Görüntülerle İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden çift, şikayetçi oldu.

Meltem Akman, gazetecilere, köpeğe sabah mama vermek için gittiklerinde yerinde bulamadıklarını belirterek, "Aradık, bulamayınca güvenlik kameralarını kontrol ettik. 2 kişinin köpeği alıp götürdüklerini gördük, şikayetçi olduk." dedi.

Görüntülerde, iki kişinin kulübenin bulunduğu alana gelerek köpeği götürmeleri yer alıyor.

Zonguldak, Ereğli, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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