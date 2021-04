Zonguldak'ta korkutan heyelan - Son Dakika

Zonguldak'ta yağışlarla beraber Kdz. Ereğli istikametinde olan yolda heyelan meydana geldi. Dev toprak parçaları karayoluna indi. Olay sırasında herhangi bir aracın geçmemesi olası faciayı önledi. Ekipler bölgede yol temizleme çalışması başlattı. Ulaşım ise alternatif güzergahlardan verildi.

Olay, akşamüzeri Kozlu ilçesine bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi kavşağına yakın bölgede meydana geldi. Kozlu'dan Kdz. Ereğli istikametine tek yönlü yolda meydana gelen heyelan ana yolu kapattı. Olay sırasında güzergahtan herhangi bir aracın geçmemesi ise olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine Karayolları ekipleri, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da gelerek incelemelerde bulundu. İHA'ya konuşan Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, " Karadeniz'in yapısı itibariyle son dönemlerde inanılmaz şekilde her tarafta heyelan olmaya başladı. Bu da tabi bizi çok korkuttu. Çok şükür can kaybımız yok. Yol kaymış, arkadaşlarımız çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda yolu trafiğe açacağız. Yağmur rahmettir ama Karadeniz'de bizi biraz zorluyor. Çünkü bir çok ilçemizde de heyelan yaşıyoruz. Allah daha kötüsü ve daha beterinden korusun" ifadelerine yer verdi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda iş makinesi yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ulaşım ise Ereğli istikametine alternatif güzergahlardan sağlanıyor. - ZONGULDAK