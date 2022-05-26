Zonguldak'ta korkutan kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü binaya çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta korkutan kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü binaya çarptı

26.05.2022 22:23
Zonguldak'ta korkutan kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü binaya çarptı

Zonguldak'ta yaşanan kazada direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak inşaat halindeki bir binaya girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı sürücün hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

72 yaşındaki bir kişinin yaralandığı olay öğlen saatlerinde Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hatip sokak üzerinden Erdemir Caddesi'ne inmeye çalışan N.O.(72) idaresindeki hafif ticari araç sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

BİNAYA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan araç, inşaat halindeki binaya çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zongultak'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü inşaat halindeki binaya girdi

SAĞLIK DURUMU İYİ

Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürülen yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Zongultak'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü inşaat halindeki binaya girdi
Zongultak'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü inşaat halindeki binaya girdi
Zongultak'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü inşaat halindeki binaya girdi
YORUMLAR
500
Traktör kazasında ölen kadın, babasıyla aynı kaderi paylaştı Traktör kazasında ölen kadın, babasıyla aynı kaderi paylaştı Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı
Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Erdemir, İnşaat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta korkutan kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü binaya çarptı - Son Dakika


Son Dakika
22:05 Bankacılık Kanunu teklifi, muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştı
21:46 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! İşte anlaşma sağlanan o Avrupa devi!
21:44 Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi!
21:26 Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den destek: Gideni götürür, sandık affetmez
21:23 Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
21:22 İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar gelebilir! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
21:20 Ünlü futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin ortaya çıkan videosu kafa karıştırdı
20:08 Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
20:06 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi
19:42 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 22:36:41. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta korkutan kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü binaya çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement