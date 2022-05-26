72 yaşındaki bir kişinin yaralandığı olay öğlen saatlerinde Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hatip sokak üzerinden Erdemir Caddesi'ne inmeye çalışan N.O.(72) idaresindeki hafif ticari araç sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Kontrolden çıkan araç, inşaat halindeki binaya çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürülen yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak'ta korkutan kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü binaya çarptı - Son Dakika