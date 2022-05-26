Zonguldak'ta korkutan kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü binaya çarptı

72 yaşındaki bir kişinin yaralandığı olay öğlen saatlerinde Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hatip sokak üzerinden Erdemir Caddesi'ne inmeye çalışan N.O.(72) idaresindeki hafif ticari araç sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

BİNAYA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan araç, inşaat halindeki binaya çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürülen yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.