Zonguldak'ta korona testleri bu laboratuvarda yapılıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta korona testleri bu laboratuvarda yapılıyor

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, koronavirüs vakaları yoğun olarak görülürken, bu kapsamdaki tedbirler de artırıldı.

Zonguldak'ta korona testleri bu laboratuvarda yapılıyor, System.String[]

ZONGULDAK'ta, koronavirüs vakaları yoğun olarak görülürken, bu kapsamdaki tedbirler de artırıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki, ilin yetkilendirilmiş tek laboratuvarını Demirören Haber Ajansı görüntüledi. BEÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, 13 kişilik özel ekiple günde 600 test sayısına kadar çıktıklarını ve 24 saat görev başında olduklarını söyledi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 29 Mart'ta Sağlık Bakanlığı tarafından SARS CoV-2 Tanı Laboratuvarı olarak yetkilendirildi. Kentin yetkili tek laboratuvarında o günden itibaren yoğun mesai başladı. Akciğer rahatsızlıkları nedeniyle vakaların yoğun olarak görüldüğü Zonguldak'ta, günde 600 test sayısına ulaşıldı. Vakaların kontrol altına alınmasının ardından ise test sayısı 300'lere kadar düşüş gösterdi. 13 kişilik ekibin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı laboratuvar, kentteki yoğun Covid-19 mücadelesinde önemli görev üstlenmiş durumda. Laboratuvardaki başarılı çalışma, özellikle kentteki filyasyon çalışmasının başarısında da önemli rol üstlendi. Test sonuçları kısa sürede sonuçlandırılarak hastaların tedavisi kısa sürede başlatıldı. BEÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, koronavirüs vakalarının tespiti için PCR testi yapılan özel laboratuvarın kapılarını DHA'ya açtı. PCR testiyle virüsü daha erken yakalama şansını elde ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Cömert, merkez ve ilçelerde bulunan kamu, özel hastanelerden gelen numunelerle tüm testlerin hastanelerinde yapıldığını söyledi.

'GÜNDE 600 TESTE ULAŞTIĞIMIZ DÖNEM OLDU'

Laboratuvarlarının 7 gün 24 saat 13 kişilik ekiple büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Cömert, "Günde yaptığımız test değişiyor. Zonguldak ilinde tek yetkili laboratuvarız. 29 Mart'tan bu yana hizmet veriyoruz. İlçelerde hizmet veriyoruz. 15 gün Bartın'a da hizmet verdik ancak Zonguldak'taki yüksek vaka potansiyeli nedeniyle Bartın'ı Karabük'e devretmek durumunda kaldık. İki cihazımız var şu anda. Bununla günde 600 test çalışabilir durumdayız. Bu rakamları çalıştığımız günler oldu. Şu andaki sayı değişkenlik gösteriyor ama 300 civarı test yapıyoruz. Halkımızın önlemleri çabuk bıraktığını gözlemliyorum. Onun için tedbirleri elden bırakmamak gerek. Tüm ekip olarak 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Geri planda malzeme takibi ve sonuç takip eden bir ekip var. Mikrobiyolojik güvenliği sağlamak üzere temizliğini yapan personel hizmet etmektedir. Bu süreçte hastane yönetimine, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için özlediğimiz günlerin gelmesini diliyorum" dedi.

'HER HASTADA PCR POZİTİF BULAMAYABİLİYORUZ'

Prof. Dr. Cömert, PCR testinin her hastada pozitif bulguyu bulamayabileceğini söyledi. Bunun birçok nedeni olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cömert, şöyle dedi:

"Her hastada PCR pozitif bulamayabiliyoruz. Örneğin alınma tekniği ve malzemeler çok önemli. Çok erken dönemde alınan örnekler olabilir. Virüs yükü bizim tespit edebileceğimiz değerlerin altında olabilir. O zaman da testte virüsü gösteremeyebiliriz. Üst solunum yolunu terk etmiş bir durum oluşursa biz yine virüsü gösteremeyebiliyoruz. Dolayısıyla aslında PCR testinin negatif olması hastanın gerçekten Covid-19 olmadığını yüzde 100 göstermiyor."


Bülent Ecevit Üniversitesi, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:28 Kaynak: DHA


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