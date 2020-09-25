Zonguldak'ta koronavirüs danışma hattı kuruldu - Son Dakika

Zonguldak'ta koronavirüs danışma hattı kurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, evlerinde takip ve tedavileri süren Kovid-19 pozitif hastalarda filyasyon ekiplerince belirlenen ve evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaşların "Yeni Koronavirüs Hastalığı" ile ilgili bilgi almalarını ve danışmalarını sağlamak için Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24 Eylül'den itibaren "Koronavirüs Danışma Hattı" kurulduğu, haftanın 7 günü 08.30-22.30 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi.

Kovid-19 pandemisiyle ilgili kurallara uyulmaması durumunda ise ihbarların 112 Acil Çağrı Hattı üzerinden "İl Salgın Denetim Merkezine" (İSDEM) yapılması gerektiği ifade edildi.