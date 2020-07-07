- Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri - Son Dakika

- Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri

- Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği Nisan ayının başından bu yana sürdürülen korona virüs tedbirleri devam ediyor.

- Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri

Şampiyonluk yarışını yorumlayan modacı Ivana Sert: Favorim Trabzonspor
Doğu Perinçek'in yayında olduğu sırada Ulusal Kanal stüdyosunda yangın çıktı
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği Nisan ayının başından bu yana sürdürülen korona virüs tedbirleri devam ediyor. Sokağa maskesiz çıkmanın yasak olduğu kentte bu güne kadar resmi kayıtlara giren vak'a sayısı 894 oldu. Korona virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı ise 67 olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığında geçen 11-12 Nisan tarihleri arasında ilk kez 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Vak'a sayılarına bağlı vefatların Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiği Zonguldak'ın adı kamuoyunda "Ve Zonguldak" olarak sıkça yer aldı. Kentte 65 yaş üstü nüfus yoğunluğunun fazla olması ve maden şehri olması sebebiyle akciğer hastalıklarının fazla olması, tedirginliği daha da arttırdı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilk olarak halk pazarının belirli süre ile kapatılması, ile giriş çıkışların bir süreliğine durdurulmasının yanı sıra maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı Zonguldak'ta yaklaşık 4 aylık süreçte vak'a sayısı 894 oldu. İlk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan "filyasyon" çalışmalarının hızlıca uygulandığı ilk kentlerden biri olan Zonguldak'ta korona virüsle olan mücadele etkili oldu.

Ülke genelinde artışlar yaşanırken adından sıkça söz edilen Zonguldak'taki tedbirlerle vak'a sayılarının artmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Belirli dönemlerde gözlem altına alınan bazı köy ve mahallelerde yapılan filyasyon çalışmalarıyla salgının artması engellenmeye çalışıldı. Tüm bu çalışmalar sürerken bugüne kadar korona virüse yakalanıp da iyileşenlerin sayısı 772 oldu. İl genelinde korona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 oldu. Kentte tedavi görenlerin sayısı da 55 oldu. Korona virüsten en son ölüm vak'ası da geçen 30 Mayıs'ta yaşandı.

'30 gün boyunca mağazamızı kapalı tuttuk'

Esnaflık yapan Ali Doğan, korona virüs sürecinde 30 güne yakın mağazasının kapalı olduğunu ifade etti. Vatandaşların maske kullanımı konusunda bilinçlendiğini, maskesiz mağazaya girenlere de maske verdiklerini anlatan Doğan, tedbirin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Kısıtlama günlerinde evi ve bahçesiyle ilgilendiğini anlatan Nihat Aygün ise "Zonguldak'ın adı niye duyulmuştu. Belediye başkanımız emekli şehri olduğumuz için maden çalışanları olduğu için sağ olsun Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yaptı. Her gün ölümler en az 5-6 olarak devam etti. Solunum cihazına bağlı hastaların sayısı artınca böyle bir süreç oldu. Şimdi vak'a sayısı azaldı. Zonguldaklılar gördüğüm kadarıyla sosyal mesafe ve maske kullanımına da dikkat ediyorlar. Gevşeklik göstermemek gerekiyor. Zor bir şey değil. En önemli şey temizlik. Ben bir yere girdiğim zaman hemen ellerimi yıkıyorum" diye konuştu.

Öte yandan tüm bu çabaların boşa gitmemesi adına vatandaşlar sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılıyor. Hijyen kurallarının da sıklıkla hatırlatıldığı kentte, ekipler de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tedbirin devam ettirilmesine dikkat çekildiği kentte bazı vatandaşların tüm uyarılara rağmen sokakta maskesiz gezmesi dikkat çekiyor.

1 Temmuz'da açıklanan yeni normalleşme sürecinde uzun süre kapalı tutulan bazı iş yerleri de faaliyete geçti. Ekipler belirli periyotlarla denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüs, Zonguldak, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık - Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 12:09 Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Şampiyonluk yarışını yorumlayan modacı Ivana Sert: Favorim Trabzonspor
21:18
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
19:47
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
18:38
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
17:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 21:23:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]