Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri arttırıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri İl Pandemi Kurulunca alınan kararlarının ardından daha da sıklaştırıldı. Gece yarısından itibaren ilçeler arası araç geçişleri de sınırlandırıldı. Maden ocaklarında üretim durduruldu. Ocakların bakım ve onarımları için nöbetçi personeller görevlendirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların sınırlandırıldığını açıklamasının ardından ekipler uygulamalarını sürdürüyor. Öte yandan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın dün kamuoyuna İl Pandemi Kurulunca alınan kararları açıklamasının ardından uygulama gece yarısından itibaren hayata geçti. Sahil bandı boş kaldı. Polis, alınan tedbirler doğrultusunda güvenlik şeridi çekerek sahile inmesine engel olmaya çalıştı.



İl genelindeki bütün halk pazarları 14 gün süreyle kapatıldı. Kentte KOAH, akciğer hastalığının fazlaca yaygın olması sebebiyle korona virüs tedbirleri daha da sıklaştırıldı. İl merkezi başta olmak üzere, Alaplı, Kdz. Ereğli, Devrek, Çaycuma, Kilimli ve Kozlu ilçelerine giriş çıkışlar da sınırlandırıldı. Durdurulan sürücülerin ateş ölçer ile tek tek ateşleri ölçüldü.



İlçe giriş ve çıkışlarına kurulan bariyerler sebebiyle izin belgesi ve çalıştığını gösterir belgesi olmayanlar geri döndürüldü. Yakınlarına meyve ve sebze getirmek isteyen bir vatandaş ile polisin diyaloğu dikkat çekti. Bir vatandaş da kimliğini polis ekiplerine araç içerisinden göstermeye çalıştı.



Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında da üretime 15 günlüğüne ara verildi. Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde sessizlik hakim oldu. Her gün maden ocağına giriş çıkış yapan işçilerin yoğunluğunun yaşandığı müessese müdürlüğünde yalnızca bakım ve onarım için görevlendirilen personel yer aldı. Kuruma ait diğer maden ocakları ile redevans usulüyle çalışan özel maden ocaklarında bakım ve onarım personelleri haricinde üretime ara verildi.



İşe gitmek üzere sokağa çıktığını belirten bir sağlık görevlisi, "Uygulamaları güzel buluyorum. Hatta geç bile kalındı. Daha erken de başlanabilirdi. Çünkü burası biliyorsunuz maden kenti. 65 yaş ve üstü insanımız çok fazla. Malum meslek hastalığı var. Ciğer hastalıkları var. Bu uygulamaya herkesin uymasını bekliyorum. Ben de göreve gidiyorum" diye konuştu.



Bankadaki işlemleri için merkeze geldiğini ifade eden diğer vatandaş ise "Uygulamalar çok güzel. İyi. Biraz daha sıkı tedbir var hoşumuza gidiyor. Bu gün iki bankada işim vardı. Yoksa zorunlu olmadıkça evden çıkmıyorum" dedi. - ZONGULDAK