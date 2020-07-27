Zonguldak'ta koronavirüs gölgesinde bayram hazırlıkları - Son Dakika

Zonguldak'ta vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi caddede yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar bayram günlerinin vazgeçilmezi olan şekerlemelerden satın aldı. Koronavirüs gölgesinde alışveriş sürerken, İstanbul'dan kente gelen bir ailenin bazı üyelerinde koronavirüs testi pozitif çıktı. Ailenin temas ettiği kişiler gözlem altına alındı. Zonguldak'ta son dört günde koronavirüse yakalananların sayısı 55 oldu.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'da yaşayan aile, Zonguldak'ın Çatalağzı beldesi Kokurdan Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete geldi. Aile mahallede de bazı yakınlarını ziyaret etti. Bu sırada ailenin kızları ve babannesinin belirti göstermesi üzerine yapılan testlerde koronavirüs testleri pozitif çıktı. Ailenin diğer üyeleri ile testi pozitif çıkan kızları evde gözlem altına alındı. Babanne N.A. ise hasatnede tedavi altına alındı. Bu sırada ailenin mahalledeki ziyaret ettiği komşuları da Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışmasının ardından gözlem altına alındı. Kokurdan Mahallesi'nde 40'ı aşkın kişinin karantinası sürerken jandarma ekipleri bölgede sık sık denetleme çalışması yapıyor.

Öte yandan kentteki koronavirüs sayılarında son 4 günde artış gözlemlendi. 70 kişinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği kentte vak'a sayısı dört haneli rakamlara çıkması üzerine vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri ve maske kullanmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu. Banka işlemleri için ATM ve banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşması üzerine görevliler sık sık vatandaşları uyardı. Kurban Bayramı öncesi banka işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde kalabalık oluşturdu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar alışveriş yapmak için adeta caddeye akın etti. Araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığı Gazipaşa Caddesi'nde vatandaşlar bayram öncesi alışveriş yapmaya çalıştı. Bayram günlerinin vazgeçilmezi olan şekerlemeler de tezgahlarda yerini aldı. Vatandaşlar bir taraftan koronavirüsten maske ve sosyal mesafe kuralları ile korunmaya çalışırken diğer taraftan da alışveriş yaptı. - ZONGULDAK