Zonguldak'ta koronavirüs gözaltısı - Son Dakika
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Zonguldak'ta koronavirüs gözaltısı

24 dakika önce

Zonguldak'ta koronavirüs gözaltısıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sosyal medya hesabından bir kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü yönünde paylaşım yapması üzerine gözaltına alınan H.G.(23) savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta koronavirüs gözaltısı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sosyal medya hesabından bir kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü yönünde paylaşım yapması üzerine gözaltına alınan H.G.(23) savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, H.G.'nin, sosyal medya hesabında ilçede bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde asılsız paylaşım yaptığını tespit etti. H.G. ?halk arasında korku ve panik yaratmak? suçlamasıyla gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, sosyal medya üzerinden paylaşımı yapan bir kişinin gözaltına alındığını söyleyerek, "Dün devlet hastanesinde bir vefat olduğu ve karantinaya alındığı gibi sosyal medya üzerinden bir haber yapıldı. Böyle bir şeyin gerçeklik payı yok. Zaten böyle bir şey olsa siz de görürsünüz hissedersiniz biz de açıklarız. Dün gece Sayın Sağlık Bakanımız gece saat 12 bile olsa vefat eden kişiyi açıkladı. Ereğli'de şu an için böyle bir sıkıntı yok, olduğunda da biz zaten sizlerle de paylaşırız. Dün gece o paylaşımı yapan arkadaşımız gözaltına alındı" dedi.

Zonguldak'ta koronavirüs gözaltısı

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:41 Kaynak: DHA

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