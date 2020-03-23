Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezi başta olmak üzere tüm bölgelerde üst düzeyde dezenfekte çalışması yaptıklarını ifade etti.

Halkın ortak kullanım alanları başta olmak üzere, sahil ve çocuk parklarında dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını belirten Tekin, "Virüsün yayılmasını engellemek için tüm vatandaşlarımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

"Bu konuda herhangi bir tolerans göstermeyeceğiz"

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını mümkün olduğunca en aza indirmek amacıyla alınan kararları, ilçede eksiksiz ve tolerans gösterilmeden uygulamaya çalıştıklarını ifade etti.

"65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmasını önlemek amacıyla denetimlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlk gün polis ve jandarma ekiplerimizce yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstündeki vatandaşlarımıza uyarılarda bulunarak evlerinde kalmalarını istedik. Artık, bu konuda herhangi bir tolerans göstermeyeceğiz. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza doğrudan cezai yaptırım uygulayacağız."

Ereğli

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen dezenfekte çalışmalarında ekip sayınının artırıldığı belirtildi.


Bugüne kadar ilçe genelinde başta kamu kuruluşları olmak üzere çok sayıda noktada dezenfeksiyon çalışması yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Koronovirüs tedbirlerini kararlılıkla uyguluyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz belirlediğimiz program dahilinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu sıkıntılı süreci toplum olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirerek birlikte atlatacağız. Alınan önlemlere harfiyen uyalım." ifadelerine yer verildi.

Nuri Tekin, Zonguldak, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:56 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı         
11:11
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
10:35
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:37:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]