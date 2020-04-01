Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli, Alaplı ve Çaycuma ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Ereğli ilçesinde Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere biner lira tutarındaki ödemelere başlandı.



Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Müftü Mahallesi'ndeki PTT şubesi önünde yoğunluğun önüne geçebilmek için bariyer koydu, vatandaşları sosyal mesafelere uymaları konusunda uyararak, maske dağıttı.



Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da ilçe genelinde 2 bin 340 kişinin biner lira alacağını açıkladı.

Çorumluoğlu, ilçe genelinde alınan koronavirüs tedbirlerine tüm vatandaşların uyması gerektiğini, kurallara uymayan vatandaşlara da müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.



Ereğli Devlet Hastanesinin kapasitesinin dolmadığını anlatan Çorumluoğlu, "Kriz merkezi olarak devlet hastanesini belirledik. Randevu almadan hasta hastaneye alınmayacak. Devlet hastanesi dolarsa B ve C planlarımız var. İlçemizdeki özel bir hastaneyi steril hastane olarak tutacağız. Sadece koronavirüs değil başka hastalıkları olan vatandaşlarımız da olur. Yine 3 tane öğrenci yurdumuzu hazırladık." dedi.



Çorumluoğlu, ilçeye İstanbul'dan bin 100 vatandaşın geldiğini, isim isim bu kişilerin evlerinde olup olmadıklarının kontrol edildiğini sözlerine ekledi.

Alaplı

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, pazarın kurulduğu yeri gezerek, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetledi.

Kapalı pazar yerindeki tezgah aralıklarının yeterli olup olmadığını, sosyal mesafe sınırına uyulup uyulmadığını denetleyen Kaymakam Yılmaz, ardından jandarma ve polis ekiplerinin ilçe girişi ve köy grup yollarındaki denetimlerine katıldı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok hassas ve kritik bir süreçten geçiyoruz. Herkesin evlerinden çıkmamasını, çıkmak zorunda olanlarında kurallara uymasını istiyoruz." dedi.

Okul yurdu sağlıkçılara tahsis edildi



Kaymakam Yılmaz, koronavirüs tehlikesinden dolayı evlerine gitmek istemeyen sağlıkçılara Alaplı İmam Hatip Lisesi öğrenci yurdunu tahsis ettiklerini dile getirerek, "İlçemizde koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından yakınlarını korumak için evlerine gitmek istemeyen sağlıkçılarımızın talebini değerlendirerek, Alaplı İmam Hatip Lisesi yurdunu dinlenmeleri ve ailelerinden izole olabilmeleri için sağlıkçılarımıza tahsis ettik." diye konuştu.

Çaycuma

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, vatandaşı gün içinde ekip araçlarıyla "Sayın vatandaşlarımız kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için evde kalınız." şeklinde anons yaparak uyarıda bulunuyor.



Banka, PTT gibi vatandaşın kalabalık olduğu yerlerde, insanların birbirleriyle uzak mesafede olması ve çok mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.