Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, boş bir konteynerde kumar oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları iddiasıyla 4 kişiye 12 bin 720 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osmantepe mevkisinde boş bir konteynerde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, konteynerde 4 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 4 kişiye toplam 12 bin 720 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu kişiler hakkında ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması" suçundan işlem yapıldı.