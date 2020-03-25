Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 7 kişiye para cezası - Son Dakika

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Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 7 kişiye para cezası
7 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlardan yasağa uymayan 7 kişiye para cezası uygulandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlardan yasağa uymayan 7 kişiye para cezası uygulandı.
Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasağa uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara idari para cezası uygulamaya başladıklarını anlatarak, "7 kişiye cezai yaptırım uyguladık. Vatandaşımıza ek bir külfet gelmesini istemiyoruz ama diğer vatandaşlarımızı da korumak zorundayız." dedi.
Vatandaşları evde kalmaları konusunda uyaran Çorumluoğlu, ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:50 Kaynak: AA
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