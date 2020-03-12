Zonguldak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

ZONGULDAK'ta koronavirüs önlemleri kapsamında, toplu gezi yerleri, ulaşım araçları ve otobüs duraklarında dezenfekte işlemleri yapıldı.

Kent genelindeki belediyeler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı. Özel kıyafetli ekipler, toplu gezi yerleri, ulaşım araçları ve otobüs duraklarında dezenfeksiyon işlemleri yaptı. Zonguldak merkez, Ereğli ve Alaplı Belediyeleri, otobüs duraklarında ve ilçe merkezlerindeki sahil bandında da temizlik çalışmaları yaptı. Ekipler, vatandaşları el hijyeni kurallarına uyması konusunda da uyardı.