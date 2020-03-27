Zonguldak'ta koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, koronavirüs tanısı konan 62 yaşında bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Erdoğan Bektaş, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile Valilik toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi. Vali Bektaş, kentte 22 pozitif vakanın tedavi gördüğünü, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Bugün itibariyle bizim 22 pozitif vakamız var. Bugün bir hastamızı kaybettik. 62 yaşında bir kadın. Aynı zamanda şeker hastası ve tansiyon hastası pozitif tanısı olan bir kadın hastamızı kaybettik. Bunu söyleyince hiçbir şey değişmiyor. Şunu diyoruz. Varmış gibi davranacağız. Her noktamızda her mahallemizde bu risk var. Bu kadar net. Daha nasıl söyleyebiliriz. Her semtimizde her sokağımızda bu riskle yaşıyoruz. Biz 22 vaka tespit ettik. Zonguldak'ta 22 vaka sayısı açıkladık. Peki koronavirüsü kapmış hasta sayısı 22 tane midir? Herkes biliyor ki değil. Biz 22 tanesini tespit ettik. Diyebilir misiniz ki hepsini tespit ettik. Hayır öyle bir şey yok. Biz test ettiklerimizin 22 tanesi pozitif çıktı" dedi.

"TEDBİRLERİMİZİ SONUNA KADAR ALMAMIZ GEREKİYOR"