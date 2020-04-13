Zonguldak'ta koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Zonguldak'ta koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 37 yaşındaki hasta evine gönderildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 37 yaşındaki hasta evine gönderildi.
Koronavirüs teşhisiyle ilçedeki özel bir hastanede tedavi gören erkek hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Hastanın taburcu edilme anı cep telefonuyla kaydedildi.
Kayıtta, sağlık personelinin alkışları eşliğinde asansörden inen ve çıkışa giden kişinin uğurlanması görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:12 Kaynak: AA
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