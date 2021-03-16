Zonguldak'ta Kovid-19 salgınıyla mücadelede vatandaşlar mobil anons araçlarıyla uyarılıyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha etkili mücadele etmek için mobil anons araçlarıyla sürekli uyarılıyor.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ereğli Kaymakamlığı ile iş birliği içerisinde vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olması için mobil anons araçlarıyla harekete geçtiklerini söyledi.

Kovid-19 risk haritasında "turuncu" kategoride yer aldıklarını hatırlatan Posbıyık, "Turuncu renk kaderimiz değil, önce sarıya sonra da maviye dönmek elimizde.' şeklinde anonslar yapılıyor. Eğer gerekli önlemleri almazsak, bireysel olarak dikkat etmezsek, çok yüksek riskli bölgeye dönmek an meselesi. Bu da özgürlüklerimizin daha sınırlanması demek." ifadelerini kullandı.

Posbıyık, sadece kendilerine değil, sevdiklerine ve çevreye karşı da sorumlu olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilim insanlarının açıklamalarını dikkate alalım. Ellerimizi temiz tutmayı, ortamı havalandırmayı ihmal etmeyelim. Mesafe kuralına mutlaka uyalım. Bu konuda dayanışma içinde herkesi duyarlı olmaya davet edelim. Alıştığımız eski normale dönebilmek, ekonomik ve ticari hayatın canlanmasını sağlamak, hep birlikte meydanları doldurabilmek, yakınlarımızı evlerimize, dostlarımızı şehrimize davet edebilmek bizlere bağlı."