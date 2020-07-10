Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi kapsamında 5 kişiye 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.



İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında Alaplı ilçesi genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında berber, kuaför, güzellik merkezi, kahvehane, kıraathane, lokanta, restoran, sahil bandı, park, piknik alanı ve mesire yerinin yanı sıra nikah ve düğün salonu, internet kafe, salon, elektronik oyun salonu ve camilerde denetim yapıldı.



Uygulama kapsamında vatandaşların takmaları zorunlu olan maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.



Denetimler sırasında kurallara uymayan 5 kişiye 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.