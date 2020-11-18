Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Ereğli Belediyesi tarafından tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalar ilçe merkezi başta olmak üzere mahallelerde sürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektör İlaçlama ve Kontrol Merkezi'nde oluşturulan ekipler, çocuk parkları, oturma ve yürüme alanları ile ortak kullanım alanlarında dezenfektan işlemleri gerçekleştirdi.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte vaka sayılarının artışa geçmesi üzerine cadde ve sokakların yanı sıra halkın ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte işlemlerinin arttırılarak devam ettiği belirtildi.