Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri denetimleri - Son Dakika

Zonguldak

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, Belediye Başkanı Kamil Altun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki iş yerlerini denetleyerek, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Bu arada Vali Tutulmaz, denetimler sırasında bir taksici esnafını maskesinin eskidiğini ve yenisini almasını gerektiğini belirterek uyardı. İlçe merkezindeki pazar yerini gezen tutulmaz, burada satış yapan bazı esnafları ellerinde eldiven bulunmadığını görmesi üzerine uyaralırda bulundu.

Öte yandan bazı vatandaşların denetimler sırasında protokol üyelerini görmesi üzerine ellerine eldiven takmaya çalıştığı görüldü.

Vali Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her hafta denetimler yaptıklarını ve bu denetimlerde vatandaşlara bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.

Vatandaşları, maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında dikkatini çekmeye çalıştıklarını anlatan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"İlçelerimizde kaymakamlarımızın, ilde de vali başkanlığında denetimlerimiz devam ediyor. İki haftadır aynı zamanda ilçelerimize de gitmeye başladık. İlimizde vali yardımcısı başkanlığında şuan denetimler ve bilgilendirmeler yapılıyor. Bizde bugün Kilimli ilçemizdeyiz. Kilimli'de bugün hem vatandaşlarımızı pandemi ile ilgili bilgilendirdik hem de uygulamaları yerinde görme fırsatı bulduk. Genel olarak vatandaşlarımız kurallara uyuyorlar. Uymayanları da daha dikkatli olmaları yönünde uyardık. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmaları konusunda uyarıyoruz. En küçük bir ihmali bile affetmeyen virüsle karşı karşıyayız. Dikkatli olduğumuz da güçlü olan biz olacağız."

Kent genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasında kontroller yapıyor.