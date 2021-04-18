Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri için vatandaşı uyaran polis memuru salgına yenik düştü - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görevli trafik polisi Mustafa Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis memuru Dönmez (48), Kovid-19 aşısı olacağı günün öncesinde yaptırdığı test pozitif çıkınca evinde eşiyle karantinaya girdi.

Evinde 14 gün önce rahatsızlanarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dönmez, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Dönmez'in cenazesi, yarın Alaplı ilçesinde Çağlayan Cami önünde kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe şehir mezarlığında toprağa verilecek.

Geçen yıl İlçe Emniyet Müdürlüğünce salgınla mücadele kapsamında hazırlanan videoda yer alan evli ve 1 çocuk babası Dönmez, vatandaşları ekip otosundan anonsla Kovid-19'a karşı uyarmıştı.

Dönmez, "Değerli Ereğli halkı. Gerekmedikçe güvenliğiniz açısından evden çıkmayın. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Tedbirlere uyalım, uymayanları uyaralım. Hiçbir şey hayatınızdan daha değerli değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda seveni ve yakını, Dönmez için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.