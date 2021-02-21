Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 57 kişi ile iş yeri sahiplerine para cezası verildi - Son Dakika

Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 57 kişi ile iş yeri sahiplerine para cezası verildi
21.02.2021 11:57
Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 57 kişi ile 4 iş yeri sahibine 38 bin 215 lira para cezası kesildi.
Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 57 kişi ile 4 iş yeri sahibine 38 bin 215 lira para cezası kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında dün kent genelinde 135 kahvehane, 22 paket servisi yapan iş yeri, 3 oyun salonu, 2 dernek ve lokal, 6 alkol satışı yapan iş yeri kontrol edildi.
Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 2'si kahvehane, restoran ve alkollü mekan olmak üzere 4 iş yerinin sahibi ile 57 kişiye 38 bin 215 lira idari yaptırım uygulandı.
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