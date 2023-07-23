Zonguldak'ta KPSS heyecanı

Kapılar kapatılırken sınava yetişti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı heyecanı yaşandı. Adaylar sınava gireceği binalarda hazır bulunurken bir aday kapıların kapandığı sırada içeriye girebildi.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri oturumunda ise adaylar 80 soruyu 100 dakikada cevaplayacak.

Zonguldak'ta ise adaylar sınav merkezlerinin önünde sınav saatini bekledi. Kapıların açılmasıyla birlikte adaylar içeriye girdi. Atatürk Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan adaylar üst araması sonrası sınav salonlarına alındı.

Sınav saatinin yaklaşması ile birlikte okulun bahçesinde bulunan veliler uzaklaştırıldı. Kapılar kapatıldığı sırada bir aday koşarak sınava yetişti. Kapıların kapatılmasıyla birlikte sınav başladı. Veliler ise okul bahçelerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar edip bekleyişini sürdürdü.