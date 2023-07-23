Zonguldak'ta KPSS heyecanı Kapılar kapatılırken sınava yetişti - Son Dakika
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Zonguldak'ta KPSS heyecanı Kapılar kapatılırken sınava yetişti

23.07.2023 10:38

Zonguldak'ta düzenlenen KPSS sınavında bir aday, kapıların kapatıldığı sırada içeriye yetişti. Adaylar sınav saatini beklerken, sınav başladıktan sonra veliler okul bahçesinde bekleyişlerini sürdürdü.

Zonguldak'ta KPSS heyecanı

Kapılar kapatılırken sınava yetişti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı heyecanı yaşandı. Adaylar sınava gireceği binalarda hazır bulunurken bir aday kapıların kapandığı sırada içeriye girebildi.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri oturumunda ise adaylar 80 soruyu 100 dakikada cevaplayacak.

Zonguldak'ta ise adaylar sınav merkezlerinin önünde sınav saatini bekledi. Kapıların açılmasıyla birlikte adaylar içeriye girdi. Atatürk Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan adaylar üst araması sonrası sınav salonlarına alındı.

Sınav saatinin yaklaşması ile birlikte okulun bahçesinde bulunan veliler uzaklaştırıldı. Kapılar kapatıldığı sırada bir aday koşarak sınava yetişti. Kapıların kapatılmasıyla birlikte sınav başladı. Veliler ise okul bahçelerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar edip bekleyişini sürdürdü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Eğitim Zonguldak'ta KPSS heyecanı Kapılar kapatılırken sınava yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta KPSS heyecanı Kapılar kapatılırken sınava yetişti - Son Dakika
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