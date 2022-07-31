Zonguldak'ta KPSS maratonu - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta KPSS maratonu

31.07.2022 11:05

Zonguldak'ta KPSS maratonu Zonguldak'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta KPSS maratonu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı gerçekleştirildi. Sınav öncesi üst aramasından geçen adaylar, sınavda ter döktü.

Zonguldak'ta çeşitli okullarda sınava girecek olan adaylar sınav öncesi didik didik arandı. Sınava 15 dakika kala okulun giriş kapısı kapatıldı. KPSS Genel Kültür-Yetenek Sınavı, Türkiye genelinde saat 10.15'da başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri okul girişinde üst araması yaptı. Adaylar sınav öncesi adeta didik didik arandı. Sınavın başlamasına 15 dakika kala bazı adaylar okulun yolunu tuttu. Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ile elektronik veya mekanik cihazların sınav salonuna girişine izin verilmedi.

Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise binanın kapısı görevliler tarafından kapatıldı. Saat 14.45 itibariyle de Eğitim Bilimleri Sınavı gerçekleştirilecek. 14.30'ten itibaren adaylar sınav yapılacak olan salonlara alınmayacak.

YORUMLAR
500
TÜRKİYE'NİN İLK ULUSLARARASI ULTRA SKY TRAİL MARATONU VAN'DA BAŞLADI TÜRKİYE'NİN İLK ULUSLARARASI ULTRA SKY TRAİL MARATONU VAN'DA BAŞLADI Türkiye'nin ilk uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu Van'da başladı Türkiye'nin ilk uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu Van'da başladı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta KPSS maratonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 11:05:12. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta KPSS maratonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement