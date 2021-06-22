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ZONGULDAK - Kulak kemiğinde tümör bulunan hasta 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu - Son Dakika

ZONGULDAK - Kulak kemiğinde tümör bulunan hasta 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

22.06.2021 13:31

Zonguldak'ta 56 yaşındaki Ayten Aydın'ın kulak kemiğinde bulunan "glomus timpanikum" tümörü, yaklaşık 11 saat süren ameliyatla alındı.

Zonguldak'ta 56 yaşındaki Ayten Aydın'ın kulak kemiğinde bulunan "glomus timpanikum" tümörü, yaklaşık 11 saat süren ameliyatla alındı.

Kulak çınlaması, ağrı ve işitme kaybıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran Aydın'a, damarsal bir tümör olabileceğinden şüphelenilerek ileri tetkikler uygulandı.

Değerlendirmeler sonrası kulak kemiğinde tümör tespit edilen hastaya, cerrahi müdahale öncesi girişimsel radyoloji uzmanları tarafından tümörün kanlanmasının azaltılması amacıyla operasyon yapıldı.

Daha sonra hasta, kulak burun boğaz uzmanlarının yaklaşık 11 saat süren cerrahi müdahalesi sayesinde sağlığına kavuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı, gazetecilere, bu tümörün bir yandan büyüyen bir yandan da kulak kemiğini eriten bir hastalık olduğunu belirterek, "Bunun toplumda görülme sıklığı hemen hemen 500 binde bir diyebiliriz, o kadar nadir tümörler bunlar. Böyle olunca bunun cerrahisi de çok yaygın olmuyor." diye konuştu.

"Cerrahiden önce tümörün kanlanmasının azaltılması önemli"

Bu tür operasyonlarda doktorun tecrübesinin çok önemli olduğunu anlatan Baklacı, şunları kaydetti:

"Çünkü kanamalı bir dokuyla karşı karşıyasınız. Hastanın hayati organlarına zarar vermeden o kanamalı dokuyu çıkarmak zorundasınız ve uzun süre mikroskopla daracık alanda çalışıyorsunuz. Bu açıdan çok sık yapılan bir cerrahi olduğunu söyleyemem. Burada önemli olan, cerrahiden önce damarsal kanamalı o tümörün en azından kanlanmasının azaltılması. Bu çok önemliydi."

Girişimsel radyoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Türk de tümörü damarlara zarar vermeden devre dışı bıraktıklarına işaret ederek, "Hocamız ve hastamız için konfor sağladık." dedi.

Ayten Aydın ise çok zorlu bir süreç geçirdiğini, ilk duyduğunda korkup üzüldüğünü, ancak sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

ZONGULDAK - Kulak kemiğinde tümör bulunan hasta 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu
ZONGULDAK - Kulak kemiğinde tümör bulunan hasta 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu
ZONGULDAK - Kulak kemiğinde tümör bulunan hasta 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu
ZONGULDAK - Kulak kemiğinde tümör bulunan hasta 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu
ZONGULDAK - Kulak kemiğinde tümör bulunan hasta 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu
ZONGULDAK - Kulak kemiğinde tümör bulunan hasta 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Tümör, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık ZONGULDAK - Kulak kemiğinde tümör bulunan hasta 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu - Son Dakika


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