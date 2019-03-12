Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kültür-sanat

Zonguldak'ta Kültür-sanat

1 saat önce

İzmir Devlet Tiyatrosu "Paraya Hayır" oyununu Zonguldak'ta sahneleyecek.

Zonguldak'ta Kültür-sanat, System.String[]
İzmir Devlet Tiyatrosu "Paraya Hayır" oyununu Zonguldak'ta sahneleyecek.


İzmir Devlet Tiyatrosu, Flavia Coste'nin yazdığı, Can Kapyalı'nın çevirdiği ve Levent Ulukut'un yönettiği oyun, 15-16 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyenlerle buluşacak.

Dekor ve kostüm tasarımını Yıldız Köse İpekoğlu'nun üstlendiği, Levent Ulukut, Işın Karakan Yıldız, Güldeniz Türküstün Eltepe ve Ozan Yıldırım rol aldığı oyunda, piyangodan çıkan para nedeniyle ailesiyle ters düşen bir adamın hikayesi anlatılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmirli Kasap Sosyal Medya Sayesinde İşlerini 3 Kat Artırdı Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti

Vatandaşlar, Dev Köpek Balığının Fotoğrafını Çekmek İçin Sıraya Girdi Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 14:02:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kültür-sanat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]