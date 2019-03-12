Zonguldak'ta Kültür-sanat

İzmir Devlet Tiyatrosu "Paraya Hayır" oyununu Zonguldak'ta sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu "Paraya Hayır" oyununu Zonguldak'ta sahneleyecek.





İzmir Devlet Tiyatrosu, Flavia Coste'nin yazdığı, Can Kapyalı'nın çevirdiği ve Levent Ulukut'un yönettiği oyun, 15-16 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyenlerle buluşacak.



Dekor ve kostüm tasarımını Yıldız Köse İpekoğlu'nun üstlendiği, Levent Ulukut, Işın Karakan Yıldız, Güldeniz Türküstün Eltepe ve Ozan Yıldırım rol aldığı oyunda, piyangodan çıkan para nedeniyle ailesiyle ters düşen bir adamın hikayesi anlatılıyor.

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