Zonguldak'ta kumar baskını
39 dakika önce
ZONGULDAK'ta, kumar oynatılan kahvehanelere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişiye 3 bin 520 lira para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:26 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta, kumar oynatılan kahvehanelere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişiye 3 bin 520 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatan kahvehanelere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan soruşturmada, kent merkezindeki 3 kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi. Yapılan baskında 4 adet barbut zarı, 106 adet iskambil kağıdı, 41 adet para yerine geçen pul ele geçirildi. İşyeri sahipleri hakkında, 'Kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 11 kişiye 320'şer lira olmak üzere toplam 3 bin 520 TL idari para cezası uygulandı.
- Zonguldak
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