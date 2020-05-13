Zonguldak'ta kumar operasyonu - Son Dakika

Zonguldak'ta polis ekipleri belirledikleri adrese yaptıkları operasyonda kumar oynayan 11 şüpheli ile kumar oynatan 2 şüpheli hakkında işlem yaptı. Ele geçirilen para, silah ve kumarda kullanılan eşyalar ele geçirildi.



Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynayan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalar doğrultusunda belirlenen adrese baskın düzenledi. Kumar oynayan 11 şüpheli ile bina dışında binayı gözetleyen 1 şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 46 bin 579 TL, 4 bin 250 Euro, 600 dolar, 10 bin TL değerinde çek ile 1 adet kurusıkı tabanca, 3 deste oyun kağıdı, 1 adet yazboz, 2 adet kemik zar ile 76 adet okey taşı ile 1 adet okey zarı ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında kumar oynatmaktan adli ve idari işlem yapılırken diğer 10 şüpheli hakkında ise kumar oynatmaktan idari işlem yapıldı. - ZONGULDAK