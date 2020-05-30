Zonguldak'ta kumar oynadığı iddiasıyla 5 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları iddiasıyla 5 kişiye 15 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murtaza Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce, söz konusu adrese düzenlenen operasyonda okey taşları, iskambil kağıdı ve bin 200 liraya el konuldu.

Ekipler tarafından iş yeri sahibine, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapılırken, 5 kişiye de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 15 bin 900 lira idari para cezası kesildi.