Zonguldak'ta kurbanlık hayvan yakalama timi kuruldu - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurbanlık hayvan yakalama timi kuruldu.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğünce veteriner hekim ve 2 personelden oluşan kurbanlık hayvan yakalama timinin kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Kurban Bayramı'nda yaşanan kaçan kurbanlık hayvan olaylarına müdahale etmek için oluşturulan ekibe, hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme ve yakalama teçhizatı kullanımı ile ilgili eğitim verildi, tatbikat yapıldı. Yakalama timi, olay anında sakinleştirici ilaç olarak, Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsatlı ve ette kalıntı bırakmayan ürünleri kullanacak. İhtiyaç duyan vatandaşların 153 Alo Zabıta ve 315 01 02 numaralı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne arayarak yardım isteyebilir."