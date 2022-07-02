ZONGULDAK - Kurbanlıklar alıcılarını bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

ZONGULDAK - Kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

02.07.2022 16:49

Kurban Bayramı öncesinde Zonguldak'ta kurulan hayvan pazarı, kurbanlık satıcıları ile alıcılarını bir araya getiriyor.

Kurban Bayramı öncesinde Zonguldak'ta kurulan hayvan pazarı, kurbanlık satıcıları ile alıcılarını bir araya getiriyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen besiciler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını Çınartepe Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında satışa çıkardı.

Şu ana kadar beklenen ilgiyi bulamayan besiciler, umutla müşterilerini bekliyor.

Bartın'dan Zonguldak'a gelen besici Hasan Çevik (70), gazetecilere, büyükbaş hayvan fiyatlarının 25 ila 40 bin lira arasında değiştiğini bildirdi.

Kurbanlık satışlarının köylerde daha yoğun olduğunu anlatan Çevik, burada yeterli talebi göremediklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta kurbanlıklar alıcılarını bekliyor Zonguldak'ta kurbanlıklar alıcılarını bekliyor Aliağa'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor Aliağa'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Kurbanlıklar alıcılarını bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 21:26:43. #1.12#
SON DAKİKA: ZONGULDAK - Kurbanlıklar alıcılarını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement