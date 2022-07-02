Kurbanlık satışlarının köylerde daha yoğun olduğunu anlatan Çevik, burada yeterli talebi göremediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Kurbanlıklar alıcılarını bekliyor - Son Dakika

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