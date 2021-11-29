ZONGULDAK'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU - Son Dakika

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ZONGULDAK'ta öğle saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ta bugün ve yarın için şiddetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulundu. Zonguldak Valiliği de twitter hesabından vatandaşların olası soba ve bacalardan kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı. Beklenen rüzgar, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Saatte yaklaşık 45 kilometreyi bulun rüzgar, kent merkezinde yürüyenlere zor anlar yaşattı. Ağaçlardan kopan yapraklar yolları doldurdu. Liman Caddesi'nde yol kenarında ki bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Limandaki balıkçı ve yük gemileri, rüzgar nedeniyle denize açılamadı.