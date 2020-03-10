Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika

Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

6 saat önce

Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle evlerin çatısı uçtu.

Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle evlerin çatısı uçtu. Bir caminin minaresindeki camlar kırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına uyarılarının ardından kent merkezinde sabah 05.00 sıralarında kuvvetli rüzgar yaşandı. Yaklaşık bir saat süren rüzgar nedeniyle Bahçelievler, Rüzgarlımeşe, Mithatpaşa Mahallelerinin yanı sıra Kozlu ilçesinde de evlerin çatıları uçtu. Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir caminin minaresinin camları da fırtına nedeniyle kırıldı. Bazı mahallelerde küçük çapta hasarlar meydana geldi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde bir evin çatısı rüzgarla birlikte uçarak ormanlık alana devrildi. Kent merkezinde elektrik kesintileri de yaşandı. Akrabasına ait evin çatısının uçtuğunu gören Muhittin Terlikçi, "Rüzgarla beraber çatı uçtu. Sabaha karşı yaşandı. Kuvvetli rüzgarla beraber geldi. Epey bir gürültü yaşandı. Çatının tam uçtuğunu görmedim ama Allah'tan şu anda ev boş. İçerisinde kimse yaşamıyor" diye konuştu.

Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:32 Kaynak: İHA
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