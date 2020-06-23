Zonguldak'ta kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Zonguldak'ta kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Zonguldak'ta öğleden sonra bastıran kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ta öğleden sonra bastıran kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kozlu ilçe girişindeki kavşakta oluşan su baskını nedeniyle bazı araçlar arızalandı. Uzun kuyruklar oluştu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Batı Karadeniz'in de dahil olduğu bölgelerde gök gürültülü şiddetli yağış uyarısının ardından Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu. Kent merkezi başta olmak üzere Zonguldak-Kozlu sahil yolu, Kozlu ilçe girişindeki kavşak adeta sular altında kaldı. İlçe girişindeki kavşakta meydana gelen su baskını nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araçlar arızalanınca trafik tıkanma noktasına geldi. Zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte şimşekler çaktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altında yağmurun geçmesini bekledi. Emniyet Müdürlüğü kavşağından ilçe girişine araç geçişine bir süreliğine izin verilmedi. Ekiplerin teyakkuza geçmesi üzerine dereler de zaman zaman kontrol edildi. Polis ekipleri uzun araçların trafiğe girişine izin vermedi. Belediye temizlik ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.


Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Şiddetli yağışın gece 21.00'e kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Batı Karadeniz, su baskını, Zonguldak, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:22 Kaynak: İHA

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