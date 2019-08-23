Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
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Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

29 dakika önce

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde aralıksız yağan sağanak yağış sonrasında, çalışmaları yerinde denetleyen Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, gece geç saatlere kadar saha çalışmalarını yerinde takip etti.

Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor, System.String[]

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde aralıksız yağan sağanak yağış sonrasında, çalışmaları yerinde denetleyen Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, gece geç saatlere kadar saha çalışmalarını yerinde takip etti.


Başkan Alan, ardından Fen İşleri Şantiyesinde çalışmaları koordine ederek, esnafın ve vatandaşların her zaman yanında olduğunu ifade ederek, bugün de yağmur suları nedeniyle işyerleri zarar gören esnafımıza 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, aşırı yağış sonrası mahallelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek; 'Tüm ekiplerimiz ve AFAD yetkilileri ile birlikte, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için canla başla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Hepimize büyük geçmiş olsun. Rabbim, daha beterinden korusun.' şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:50 Kaynak: İHA
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