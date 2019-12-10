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Zonguldak'ta lavaşa uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Zonguldak'ta, çiğ köfte lavaşına uyuşturucu madde gizleyen şüpheli gözaltını alındı.

Zonguldak'ta lavaşa uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ta, çiğ köfte lavaşına uyuşturucu madde gizleyen şüpheli gözaltını alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama yaptı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeyi çiğ köfte lavaşına sarılı vaziyette gizlemeye çalışan T.B, yakalandı. Çiğ köfte süsü verilerek lavaşa saklanan 130 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

T.B, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı
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