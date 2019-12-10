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Zonguldak'ta lavaşa uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Zonguldak'ta, çiğ köfte lavaşına uyuşturucu madde gizleyen şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta lavaşa uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta, çiğ köfte lavaşına uyuşturucu madde gizleyen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon yaptı.

Operasyonda, uyuşturucu maddeyi çiğ köfte lavaşına sarılı vaziyette gizlemeye çalışan T.B, yakalandı. Çiğ köfte süsü verilerek lavaşa saklanan 130 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı
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