Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta lavaşa uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Zonguldak'ta lavaşa uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı
7 saat önce
Zonguldak'ta, çiğ köfte lavaşına uyuşturucu madde gizleyen şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:06 Kaynak: AA
Zonguldak'ta, çiğ köfte lavaşına uyuşturucu madde gizleyen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon yaptı.
Operasyonda, uyuşturucu maddeyi çiğ köfte lavaşına sarılı vaziyette gizlemeye çalışan T.B, yakalandı. Çiğ köfte süsü verilerek lavaşa saklanan 130 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü